Роскачество оценило полезные свойства "суперфудов"

Фото: ТАСС/Sina Schuldt/dpa/picture-alliance
Специалисты Роскачества проанализировали "суперфуды" – определенные продукты, в которых якобы содержится наибольшее количество полезных свойств. Об этом сообщает ТАСС.
По итогам исследования, в Роскачестве пришли к выводу, что суперфуд – исключительно маркетинговое название. По словам диетолога Марият Мухиной, данные продукты схожи по действию с биологически активными добавками. В данном случае они содержат умеренное количество полезных веществ в легко усвояемой форме.
Специалисты российского ведомства уточнили, что в первую очередь на здоровье влияет не конкретный продукт, а разнообразное и сбалансированное питание в целом. При этом нельзя забывать и об особенностях организма, а также о физической активности.
"В июне 2007 года в ЕС вступил запрет на использование термина "суперфуд" в отношении продуктов, произведенных и реализуемых в границах Евросоюза, если он не может быть научно подтвержден", – подчеркнули в Роскачестве.
К суперфудам традиционно относят такие продукты, как чиа, годжи, асаи, киноа и спирулину. Например, ягоды годжи действительно полезны при диабете, но по составу уступают клюкве, чернике и бруснике. Семена чиа, в свою очередь, способствуют насыщению и хорошо подходят женщинам во время менопаузы за счет содержания экстрогенов.
Ягоды асаи, как заявила Марият Мухина, хорошо хранятся и могут помочь при похудении. Тем не менее по качеству клетчатки их превосходят обычные яблоки. В качестве аналогов киноа эксперт назвала дикий рис и полбу – они дешевле, а полезные свойства даже выше.
Наконец спирулину диетолог назвала весьма полезной водорослью с высоким содержанием белка, но уточнила, что фукус обладает аналогичным составом и при этом дешевле.
Помочь организму выздороветь или предотвратить определенные заболевания могут ограничения в питании и правильный рацион. Врач-эндокринолог высшей категории Елена Губкина считает, что необходимо строго отказаться от жирной, острой и консервированной пищи, особенно при заболеваниях ЖКТ. Она также отметила, что подбирать диету лучше врачу.
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