Диетолог рассказала, чем может быть опасно прерывистое голодание

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Врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с Москвой 24 оценила исследование о пользе прерывистого голодания для организма.
Врач считает, что не следует заниматься самолечением и назначать себе любое голодание, чтобы очистить организм от шлаков и токсинов, ведь таким образом можно лишь навредить организму.
"Для того чтобы похудеть, голодание не является эффективным способом, лучше всего правильно питаться. Грамотно подобранный рацион позволяет похудеть без стресса. Если человек несбалансированно питается, голодает и мало занимается спортом, то он не сможет сбросить вес", – говорит эксперт.
Русакова назвала случаи, когда голодание может быть эффективным. К примеру, при заболеваниях нервной системы, аллергических реакциях и при непереносимости каких-то продуктов, потому что при этом происходит ограничение калорийности. Однако это разрешено не всем, и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например, могут возникнуть необратимые последствия для организма, отметила врач.
Специалист подчеркнула, что у каждого человека свой метаболизм и обмен веществ. Поэтому при похудении необходимо подбирать рацион с учетом пола и возраста, а также наличия хронических заболеваний и уровня физической активности. Она рекомендует обращаться к диетологу, чтобы квалифицированный специалист мог назначить подходящий режим питания для похудения с учетом особенностей организма.
Ранее специалисты Национального института по проблемам старения в США заявили о пользе голодания для организма.
Прерывистое голодание – это особая схема питания, согласно которой между приемами пищи вводятся принудительные перерывы. Кроме того, допускается введение разгрузочных дней. За счет дефицита калорий организм начинает превращать в глюкозу старые клетки организма, и, как следствие, снижается нагрузка на сердце, сосуды, опорно-двигательный аппарат.
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