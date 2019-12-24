Врачи не рекомендовали придерживаться строгой диеты перед Новым годом

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Придерживаться строгой диеты перед и после Нового года не стоит из-за риска замедления метаболизма и набора веса, сообщила главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.



"В условиях голода в нашем организме включаются механизмы, направленные на адаптацию к этим новым неблагоприятным условиям, в результате чего обмен веществ начинает замедляться и, соответственно, снижается потребность организма в энергии, поступающей с пищей", – приводит слова Стародубовой Агентство "Москва".

По ее словам, перед новогодним застольем нужно позавтракать, пообедать и немного перекусить вечером, чтобы не съесть слишком много за праздничным столом.



Также Стародубова дала совет, как избежать переедания в новогоднюю ночь.

"Если сложить руки лодочкой, как будто хотите набрать воды, то увидите ровно тот объем пищи, который именно ваш организм способен усвоить без каких-либо проблем для здоровья", – сказала она.

Диетолог также рекомендовала не есть много солений и замаринованной пищи из-за большого количества соли.

Ранее специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, что срок годности салатов, закусок и горячих блюд, которые подаются к традиционному новогоднему ужину, ограничен. В связи с этим готовить закуски и горячие блюда заранее и в больших количествах неразумно.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что все предновогодние заготовки нужно хранить только в холодильнике. Уже встретив Новый год, скоропортящиеся блюда также надо убрать на холод. На праздничном столе можно оставить лишь фрукты в ненарезанном виде.

Специалисты советуют не покупать алкоголь и продукты для новогоднего стола с рук, а отдать предпочтение действующим предприятиям торговли. Обязательно нужно обращать внимание на сроки годности и условия хранения продуктов, указанные на этикетке.

Диетолог Мария Дубская дала советы, как не поправиться при обильных угощениях в Новый год. По мнению врача, "убийцами фигуры" на новогоднем столе в первую очередь являются майонез и шампанское. От их употребления в праздники желательно воздержаться, тем самым сохранив фигуру.

Майонез Дубская порекомендовала заменить на греческий йогурт. Игристое же вовсе пить не стоит, поскольку пузырьки газа оказывают раздражительный эффект на желудочно-кишечный тракт и стимулируют чувство голода.

Соленья также оказались в числе угроз для фигуры. По мнению специалиста, маринованные овощи желательно заменить на свежие. От употребления сладостей также нужно отказаться, отдав предпочтение фруктам. Десерты же рекомендуется оставить до утра и не наедаться ими в новогоднюю ночь.