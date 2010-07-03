Москвичам советуют отказаться от колбасы и салатов с майонезом в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь не следует есть колбасу и салаты с майонезом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Ольгу Шарапову.

Депутат пояснила, что отказаться стоит прежде всего от заправленных майонезом салатов, поскольку они имеют высокую калорийность и быстро портятся. Она рекомендовала отказаться также от любых видов колбас, заменив их курицей или индейкой.

В качестве десерта она посоветовала отдать предпочтение фруктам, а не высококалорийным пирожным. Однако Шарапова советует не приобретать впервые экзотические фрукты, так как организм может повлиять на них по-разному, в том числе может развиться аллергия.

Шарапова также добавила, что важно обратить внимание и на качество алкоголя, добавив, что отравление алкогольной продукцией зачастую заканчивается серьезными последствиями. Она рекомендовала приобретать сухие вина и шампанское, поскольку в сладком виде слишком преобладает сахар.

Парламентарий отметила, что особое внимание в магазинах следует уделить этикеткам товаров: смотреть срок годности и ингредиенты, которые входят в состав продукта. По ее словам, на столе в новогоднюю ночь должно быть много свежих и тушеных овощей.

"Помните правило, что половина тарелки всегда должна быть заполнена овощами", – заключила Шарапова.

Ранее эксперты выяснили, в какую сумму жителям России обойдется праздничный стол на Новый год – 2020. В итоге оказалось, что большинство в среднем тратят на новогодний стол 10 тысяч рублей.

Самыми популярными товарами в новогодней продуктовой корзине россиян стали фрукты и овощи – их собираются приобрести 93% опрошенных. Следом идут: сыр – 89%, свежее мясо, птица и рыба – 87%, а также мясные продукты – 81%. Отмечается, что резкий рост спроса на эти продукты приходится на последнюю неделю декабря. Пик продаж ожидается 24 –28 декабря.

