Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол

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Эксперты выяснили, в какую сумму жителям России обойдется праздничный стол на Новый год-2020. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование компании Nielsen.

Известно, что анализ проводился на территории РФ в нескольких форматах: посредством онлайн-интервью с участием более тысячи респондентов, а также через проведение сопроводительных покупок и интервью покупателей в магазинах. Специалисты ставили целью выяснить намерения покупателей в подготовке праздничного стола и подарков. Кроме того, изучался процесс покупок товаров для Нового года и факторов, оказывающих решающее влияние на выбор покупателя.

"Десять тысяч рублей – такую сумму россияне в среднем тратят на покупку продуктов для новогоднего стола. В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти (68%) участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров", – сообщается в исследовании.

Согласно полученным данным, самыми популярными товарами в новогодней продуктовой корзине россиян стали фрукты и овощи – их собираются приобрести 93% опрошенных. Следом идут: сыр – 89%, свежее мясо, птица и рыба – 87%, а также мясные продукты – 81%. Отмечается, что резкий рост спроса на эти продукты приходится на последнюю неделю декабря. Пик продаж ожидается 24-28 декабря.

"Что касается напитков, то лидером продаж в этот период является шампанское и игристые вина – 84% россиян планируют приобрести их для праздничного стола. Предновогодний декабрь – высокий сезон для целого ряда алкогольных напитков и особенно игристых: только за один этот месяц продается около 30% шампанского и 22% игристого вина от годового оборота категорий в натуральном выражении", – добавляется в исследовании.

Уточняется, что вино для новогоднего стола хотят приобрести 59% респондентов. При этом водку планируют купить 40% опрощенных.

Среди безалкогольных напитков лидерами стали фруктовые соки. Их купят 77% респондентов. На втором месте оказались газированные напитки – 50%, а также минеральная вода – 44%.

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