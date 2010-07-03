Дед Мороз рассказал, как правильно встретить 2020 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный Дед Мороз страны из Великого Устюга дал советы о том, как следует проводить уходящий год и встретить наступающий.

"Я думаю, что надо все, что можно сделать, сделать в этом уходящем году. Все печали и горести оставить, чтобы встретить новый год с чистой белой душой и начать все с нового листа", – передает его слова РИА Новости.

Насчет того, стоит ли сокращать или продлевать новогодние праздники, Дед Мороз ответил, что это зависит от мнения каждого россиянина. "Кому-то нравится долго отдыхать, кому-то меньше", – отметил он на посвященной подготовке к Новому году пресс-конференции.

По словам Деда Мороза, для него все праздники хороши. "Я вам по секрету скажу: я и на работу-то не хожу. Я так живу", – объяснил он.

Ранее Дед Мороз заявил, что хотел бы подарить Владимиру Путину на Новый год здоровья и благополучия. До конца года он должен посетить около 50 российских городов. Сам Новый год Дед Мороз будет праздновать в кругу своей сказочной свиты в Великом Устюге.

С 2 по 30 декабря ему можно будет отправить письмо в конверте с созвездиями из Московского планетария. Марки и конверты будут продавать в магазине космических сувениров. Письмо будет идти от семи до девяти дней.