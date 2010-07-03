Главный Дед Мороз страны объедет около 50 российских городов

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Главный Дед Мороз страны до конца года посетит около 50 российских городов. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает Агентство "Москва".

"В этом году около 50 городов, которые я планирую посетить. Это и Самара, и Тольятти, и Ульяновск, все города не перечислить", – сказал он.

Дед Мороз отметил, что сам он Новый год будет праздновать в кругу своей сказочной свиты в Великом Устюге.

Отправить письмо Деду Морозу можно в Московском планетарии. Марки и конверты будут продавать в магазине космических сувениров.