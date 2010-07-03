В Московском планетарии появилась возможность отправить письмо Деду Морозу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Со 2 по 30 декабря все желающие смогут отправить письмо Деду Морозу в конверте с созвездиями из Московского планетария. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Письмо можно будет написать прямо в планетарии, а также отправить уже подготовленное. Марки и конверты будут продавать в магазине космических сувениров.

До 30 декабря сотрудники Московского планетария будут передавать все письма в отделение "Почты России", откуда они отправятся в Великий Устюг. Послание до резиденции Деда Мороза будет идти от семи до девяти дней.

Ранее Московский планетарий пригласил детей в возрасте от пяти до восьми лет на программу "Театр увлекательной науки". В программу вошли шесть занятий, посвященные различным темам.

Занятия будут проходить в игровой интерактивной форме. Детям расскажут об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики. Также они примут участие в проведении увлекательных лабораторных опытов.

