Московский планетарий пригласил детей на увлекательные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский планетарий приглашает детей в возрасте от пяти до восьми лет на программу "Театр увлекательной науки". В программу вошли шесть занятий, посвященные различным темам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В частности, на уроке "Семья солнышка" юным посетителям расскажут, как во Вселенной возникла звезда Солнце, сколько планет в Солнечной системе. О том, почему с Земли видна только одна сторона Луны, можно будет узнать на занятии "Проделки Луны".



Занятия будут проходить в игровой интерактивной форме. Детям расскажут об интересных астрономических фактах, познакомят с законами физики. Также дети примут участие в проведении увлекательных лабораторных опытов.

"Приключения капельки воды" предполагает эксперимент с водой. На уроке дети узнают, как на небе образуются облака, почему идут дождь, снег, град. А на занятии "Живые часы и компасы" дети научатся ориентироваться на местности с компасом и без него.

Почему возникает радуга и сколько в ней цветов расскажут на уроке "Секреты радуги". Юные посетители отправятся в сказочное путешествие и спасут девочку Радугу из плена.

На уроке "Путешествие солнечного лучика" расскажут о свойствах светового луча. Ребята узнают, почему зимой холодно, а летом тепло.

Как говорится в сообщении пресс-службы планетария, в прошлом году занятия программы "Театр увлекательной науки" посетили более 9 тысяч детей.

"Программа "Театр увлекательной науки" рассчитана на обучение четырех групп. Занятия будут проходить в холле Большой обсерватории один раз в две недели по субботам или по воскресеньям", – говорится в сообщении.

Более подробное расписание занятий можно посмотреть на сайте планетария.

Кроме того, в Московском планетарии можно посмотреть на звездное небо, увидеть радиацию, потрогать молнию и почувствовать вращение Земли. Один из ярких экспонатов – трансформатор Теслы, который еще называют плазменным шаром.

Кажется, что это хранилище для маленьких молний. Внутри трансформатора находится специально разряженный газ, в котором легко возникают разряды. Такой же газ находится внутри трубки у энергосберегающей лампочки. Посетители планетария могут провести опыты с трансформатором (посмотреть, как течет ток, провести "сварку плазмой" или сделать "плазменную зажигалку".

Маятник Фуко позволит визуализировать вращение планеты так, что каждый сможет увидеть и почувствовать его. В Московском планетарии ось качающегося маятника сначала пролетает между двумя кубиками конструктора и не задевает их. После этого проходит пара минут, за которые земная ось сдвигается, и маятник сбивает кубики.

