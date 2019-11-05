С чего начиналась история Московского планетария

5 ноября одной из легенд столицы – Московскому планетарию – исполнилось 90 лет. С момента открытия и до сих пор он занимает топовые места не только в списках туристов, но и жителей города: там хотят побывать абсолютно все и не раз! Рассказываем, как планетарию это удается и с чего вообще началась его история.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Постоянная комиссия по постройке в Москве планетария была создана в середине 1927 года. И к весне 1928-го СССР уже договорился с фирмой Цейсса о доставке проекционного аппарата "Планетарий", а с фирмой Диккергоф – о постройке матерчатого купола. Всего на строительство Моссовет выделил 250 тысяч рублей. Кстати, Московский планетарий стал тогда тринадцатым в мире (10 было в Германии, один в Италии и один в Австрии)!

Фото: пресс-служба Московского планетария

Кстати, знаете, как выглядели окрестности планетария до того, как он появился? В 1920-х в этих местах были... огороды.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Уже к 1934 году на куполе сияли звезды, небо разрезала комета, плыли облака, мерцали полярные сияния и даже летала ракета Циолковского с огненным хвостом (к слову, ничего подобного до конца 1950-х не было ни в одном другом планетарии мира). Там проходили стажировку штурманы полярной и дальней авиации, изучали звездное небо Южного полушария те, кто потом прокладывали воздушные маршруты в Антарктиду, и космонавты.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Кроме того, в 1934-м при планетарии открылся первый астрономический кружок. И, между прочим, тоже уникальный: таких кружков на тот момент в других странах просто не было!

Фото: пресс-служба Московского планетария

Планетарий работал всю войну и лишь раз был закрыт на два месяца. А кроме проведения обычных массовых лекций, он оказывал помощь армии в виде специальных военных лекций для разведчиков и летчиков.

Фото: пресс-служба Московского планетария

А в 1950 году начал работу первый агитавтобус – уникальный формат "Наука на колесах". Это было придумано для тех, кто не мог сам приехать в планетарий. В автобусе были установлены "дневной" экран, аппаратура для проекции узкопленочных фильмов, диапозитивов 8х8 и слайдов, звукоусилительные установки, магнитофоны и многое другое. Более того, к месту выступления агитавтобус доставлял разные астрономические и физические демонстрационные приборы, телескоп или бинокуляр для наблюдений. На фото – первый директор планетария Константин Шистовский.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Уже в 1970-е Московский планетарий стал самым посещаемым в мире – от 800 тысяч до миллиона посетителей в год (для сравнения, в год открытия планетарий посетили 120 тысяч гостей).

Фото: пресс-служба Московского планетария

А так выглядело фойе – будет с чем сравнить, когда вы отправитесь в планетарий в следующий раз.

Фото: пресс-служба Московского планетария

В 1994 году планетарий закрыли на капремонт, но только в 2002-м удалось начать реализацию. 12 июня 2011 года произошло второе рождение "звездного дома": здание подняли на шесть метров, а площадь увеличили в четыре раза. Теперь Московский планетарий – наиболее технически оснащенный научно-популярный астрономический центр в мире! И одна из главных причин для гордости – оптоволоконный проектор звездного неба последнего поколения Universarium М9.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Он показывает больше девяти тысяч светил, максимально точно передает звездную картину, а также воспроизводит астрономические явления в промежутке 10 тысяч лет! Но кроме этого, планетарий – единственный на Земле научно-просветительский комплекс с классическим и интерактивным музеями, двумя обсерваториями, открытой астрономической площадкой, кинотеатром 4D и двумя звездными залами.

Фото: пресс-служба Московского планетария

Каждый год здесь создают экскурсии и учебные программы для детей и взрослых, представляют новые экспонаты, проводят лекции ученых и внедряют самые последние технологии.