Число пассажиров, пострадавших в ДТП с "Газелью" в Волгоградской области, возросло до 13

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"

Число пострадавших в аварии с пассажирской "Газелью", которая произошла на трассе в Волгоградской области, возросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

По данным ведомства, за медицинской помощью обратились водитель "Газели" и ее пассажиры. При этом 10 из них госпитализировали с места аварии, уточнила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, в их числе оказалось 5 детей.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Расследование будет проводиться по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Следователи уже выяснили, что в момент аварии "Газель" направлялась не по маршруту, а перевозила людей и груз частным образом.

ДТП произошло около 18:30 5 октября на 705 км автодороги Р-229 "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград". "Газель" столкнулась там с легковым автомобилем "Мерседес", 30-летний водитель которого скончался на месте от полученных травм.