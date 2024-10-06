06 октября, 10:51Происшествия
Число пассажиров, пострадавших в ДТП с "Газелью" в Волгоградской области, возросло до 13
Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Волгоградской области"
Число пострадавших в аварии с пассажирской "Газелью", которая произошла на трассе в Волгоградской области, возросло до 13, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным ведомства, за медицинской помощью обратились водитель "Газели" и ее пассажиры. При этом 10 из них госпитализировали с места аварии, уточнила пресс-служба прокуратуры региона. По данным ведомства, в их числе оказалось 5 детей.
По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Расследование будет проводиться по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следователи уже выяснили, что в момент аварии "Газель" направлялась не по маршруту, а перевозила людей и груз частным образом.
ДТП произошло около 18:30 5 октября на 705 км автодороги Р-229 "Самара- Пугачев-Энгельс-Волгоград". "Газель" столкнулась там с легковым автомобилем "Мерседес", 30-летний водитель которого скончался на месте от полученных травм.
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