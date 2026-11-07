Пожарные ликвидировали возгорание в складском здании в Одинцове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Огнеборцы потушили пожар, возникший в одноэтажном кирпичном складском здании в деревне Брехово Одинцовского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Огонь распространился изнутри по всей площади строения. Возгоранию был присвоен повышенный ранг, однако угрозы соседним зданиям не возникло.

"В 07:35 огнеборцы локализовали пожар на площади 3 тысячи квадратных метров. В 07:55 ликвидировали открытое горение", – сказано в сообщении.

Ранее крупный пожар возник на складе масел и полимерных материалов в Ростове-на-Дону. Площадь пожара составляла 8 тысяч квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

Спустя время огнеборцы локализовали пожар. Им удалось не допустить распространения огня на соседние здания и строения. К полному тушению пламени привлечены 85 человек и 26 единиц техники. Сообщений о возможных пострадавших или причинах пожара пока не поступало.

