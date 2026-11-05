Два человека погибли в результате пожара в жилом доме в Тюменской области

Фото: МАХ/"МЧС Тюменской области"

Два человека погибли в результате пожара, который вспыхнул в жилом доме в селе Шабаново Тюменской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в ночь на 5 ноября на улице Шабановской. Площадь пожара достигала 60 квадратных метров. Спустя некоторое время огнеборцам удалось потушить возгорание. Всего к ликвидации огня привлекались 8 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

Пожарным также удалось спасти человека. В настоящий момент специалисты устанавливают причины возгорания.

Минувшей ночью еще один пожар произошел в Орле: в Маслозаводском переулке загорелась сушильная камера на производственном объекте. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений камера уже горела открытым пламенем.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. Огнеборцам удалось спасти от огня рядом стоящие строения. Открытое горение было ликвидировано.