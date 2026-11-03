16 собак и 4 кошки погибли при пожаре в питомнике в Калужской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Боровском районе Калужской области во время пожара в питомнике погибли 16 собак и 4 кошки. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В свою очередь, в районном информационном центре в соцсети "ВКонтакте" уточнили, что учреждение находится в деревне Совьяки. Степень задымления оказалась настолько сильной, что животные погибли до приезда спасателей.

Ранее пожар произошел на фермерском хозяйстве в Фаленском округе Кировской области. Площадь пожара в селе Белая составила 930 квадратных метров.

В результате ЧП погибли 26 овец и 500 птиц. Кроме того, уничтожены свыше 4 тонн кормов и продукция птицеводства. Люди не пострадали, сотрудники фермы спасли часть поголовья овец.