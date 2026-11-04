Два человека погибли при пожаре на ферме в Оренбургской области

Фото: МАХ/"МЧС Оренбургской области"

Два человека погибли при пожаре на территории фермы рядом с селом Кызыл-Мечеть в Тоцком районе Оренбургской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Огонь охватил сельскохозяйственное здание и уничтожил его на площади около 600 квадратных метров. Пламя также сожгло сено и повредило трактор. Пожар удалось ликвидировать.

Тела погибших мужчин пожарные обнаружили во время тушения. Кроме того, на ферме погибли 32 свиньи. Еще 40 баранов, находившихся в хозяйстве, спасли.

Ранее пожар вспыхнул в питомнике в Боровском районе Калужской области. В результате погибли 16 собак и четыре кошки. В районном центре уточнили, что учреждение находится в деревне Совьяки. Степень задымления оказалась настолько сильной, что животные погибли до приезда спасателей.