Три ракеты и два БПЛА уничтожили над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны в ночь на субботу, 7 ноября, уничтожили над Орловской областью три ракеты и два беспилотных летательных аппарата противника. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков в MAX.

В результате атаки частично пострадали складские и производственные помещения коммерческих предприятий в Орле, а также три частных домовладения в районах региона.

Клычков уточнил, что возгорание оперативно устранили, пострадавших нет. На местах работают экстренные службы и правоохранительные органы, принимаются меры по выяснению обстоятельств и устранению повреждений.

Ранее сообщалось, что производственные помещения предприятия в Советском районе частично пострадали в результате атаки ВСУ. Проводится оценка последствий вражеского террористического акта.

Всего ПВО РФ нейтрализовали минувшей ночью 411 украинских дронов над регионами России. Беспилотники удалось сбить в том числе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями.