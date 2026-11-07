Движение на Ленинградском шоссе восстановлено после обрушения перехода

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Движение транспорта на Ленинградском шоссе в районе деревни Пешки городского округа Солнечногорск возобновлено после ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В свою очередь, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков в своем телеграм-канале сообщил, что демонтаж обрушившегося надземного пешеходного перехода на Ленинградском шоссе завершен.

По данным Минтранса Московской области, на месте были задействованы 18 специалистов и семь единиц спецтехники. Конструкцию разобрали с помощью двух кранов. Элементы перехода переместили в районе съезда на Савельево, чтобы освободить проезжую часть и не мешать движению транспорта, уточнил Михальков.

Глава округа поблагодарил всех, кто участвовал в ликвидации последствий. Он отдельно выделил волонтеров, которые помогали водителям, раздавали воду, горячее питание и напитки людям, долго простоявшим на дороге.

Самосвал обрушил переход через Ленинградское шоссе 6 ноября. По предварительным данным, грузовик с поднятым кузовом задел надземный пешеходный мост. Из-за этого конструкция сорвалась с опор и упала на дорогу.

В связи с этим в месте ДТП были перекрыты все полосы. Кроме того, образовался затор на 4 километра в обе стороны. По этой причине проезд по платному участку Ленинградского шоссе в Подмосковье временно сделали бесплатным.

Как сообщал подмосковный главк МВД, водитель самосвала погиб на месте. По предварительным данным, мужчину зажало под рухнувшей конструкцией. По факту происшествия организована проверка.

