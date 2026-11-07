Путин передал еще три актива JTI во временное управление

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Владимир Путин подписал указ о передаче еще трех российских активов табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление компании "Промышленные активы". Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Под управление перешли 100% акций акционерного общества "Переславль-Табак", принадлежащих люксембургской JTI Investments Sarl. Также во временное управление переданы 100% долей в ООО "Дж.Т.И. Промышленные Инновационные продукты" и ООО "Дж.Т.И. Россия", которые также принадлежат JTI Investments Sarl.

5 ноября Путин передал российские активы JTI во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Под внешнее управление были переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро".

Российское подразделение Japan Tobacco Inc. уже ознакомилось с указом и приступило к анализу ситуации. В компании отметили, что рассматривают возможные действия, уделяя первоочередное внимание сотрудникам и партнерам.

Позже МИД Японии выразил протест российскому послу в Токио Николаю Ноздреву в связи с решением о передаче под внешнее управление российских активов JTI. Министр финансов Японии Сацуки Катаяма призвала Москву отменить это решение.