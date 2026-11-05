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05 ноября, 14:40

Экономика

Путин передал российские активы табачной группы JTI во временное управление

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Владимир Путин передал российские активы табачной группы Japan Tobacco Inc. (JTI) во временное управление акционерного общества "Промышленные активы". Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Под внешнее управление переданы доли в "Донском табаке", "Переславль-табаке", "JTI Елец", "Крес Нева" и "Петро". В частности, АО "Промышленные активы" получило 100% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Петро", принадлежащих JTI Investments Sarl.

JTI – третий по величине производитель табачных изделий в мире, треть компании принадлежит правительству Японии. В России JTI работает с 1999 года и стала крупнейшим производителем табачных изделий в стране. В портфель компании входят международные марки сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I" и "Тройка".

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что механизм временного управления может задействоваться не только в отношении отдельных предприятий, но и в отношении контролирующих их лиц. Объем имущества или долей в уставном капитале, подпадающих под временное управление, будет определяться исходя из задач по обеспечению безопасности функционирования или восстановления объекта.

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