Миллиардер и сооснователь Higgsfield Машрабов получил казахстанский паспорт

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Миллиардер и сооснователь Higgsfield Алекс Машрабов получил паспорт гражданина Казахстана. Об этом сообщил министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев.

"В Казахстане на одного миллиардера больше", – написал Мадиев на своей странице в одной из соцсетей.

Министр поблагодарил команду Higgsfield за вклад в развитие казахстанской индустрии искусственного интеллекта, которая востребована на мировом рынке среди более чем 40 миллионов пользователей.

Машрабов окончил МФТИ, факультет инноваций и высоких технологий. Он дважды выходил в финал чемпионата мира по программированию ICPC, начинал карьеру инженером в "Яндексе". В 2023 году вместе с казахстанским инженером Ерзатом Дулатом он запустил ИИ-платформу Higgsfield для генерации и сложного редактирования видеоконтента.

Это первый стартап-единорог (частная компания, которая достигла рыночной оценки в 1 миллиард долларов и при этом остается независимой, не выходя на биржу. – Прим. ред.) с казахстанскими корнями. В августе 2026 года стартап привлек 400 миллионов долларов, а его рыночная оценка выросла до 5,4 миллиарда долларов. Среди инвесторов компании – NVIDIA.

Ранее внук президента Франции Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль указывал на желание получить российское гражданство. Внук де Голля тогда отметил, что ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми. Он указывал, что работает над укреплением связей между Францией и Россией и делает все возможное, чтобы "навести мосты".

