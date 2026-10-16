Путин дал российское гражданство хоккеисту ЦСКА Джереми Рою

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Канадский защитник московского хоккейного клуба ЦСКА Джереми Рой стал гражданином России. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, следует из опубликованного документа.

Вместе с хоккеистом ЦСКА российское гражданство получил 19-летний швейцарец Итай Голан. Он выступал за нижегородскую команду "Торпедо-Горький", которая играет во Всероссийской хоккейной лиге.

Ранее внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил о желании получить российское гражданство. Он отметил, что ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми.