Рост вспышечной активности начался на Солнце после долгой паузы

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На Солнце после длительного затишья возобновился рост вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным лаборатории, активность растет с вечера четверга, 5 ноября. Крупных событий пока нет, но формируется явная вспышечная серия с достаточно заметной суммой.

Серия началась 5 ноября со вспышки класса M3.6. Она оказалась самой мощной с 10 октября. Событие зарегистрировали в группе пятен 4566 – крупнейшей на Солнце на данный момент.

Остальные вспышки произошли в пятницу у восточного горизонта Солнца. Пятна, которые оттуда выходят, удастся рассмотреть не раньше чем через два дня, пояснили ученые.

При этом прогноз на магнитные бури в ночь с 6 на 7 ноября сохраняется. Предварительно, их уровень составит G1 (слабые). Причиной должна стать одна из самых больших корональных дыр в 2026 году, наблюдающаяся сейчас на Солнце.

"Из-за необычных размеров структуры период геомагнитных возмущений может оказаться на этот раз довольно продолжительным – от пяти до семи суток", – рассказали в лаборатории.

Все это время будет "умеренно штормить". Следующие бури ожидаются уже в воскресенье, 8 ноября.

Ранее на Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров. Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров. Их удерживают линии магнитного поля, позволяя облакам расти и увеличиваться в размерах.