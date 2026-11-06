Силы ПВО России за неделю сбили 10 ракет и 5 315 украинских беспилотников

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские средства ПВО за неделю уничтожили 5 315 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Как рассказали в министерстве, помимо БПЛА, сбиты управляемая авиабомба, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 6 ракет "Нептун", а также 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Всего с начала спецоперации на Украине нейтрализованы 674 самолета, 284 вертолета и 281 043 дрона. Кроме того, подбито 672 зенитных ракетных комплекса, 31 548 танков и иных боевых бронированных машин, 1 795 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 871 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 76 478 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские войска поразили электроподстанцию в районе украинских Сум. Для атаки использовались авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

Более того, ВС РФ ударили по пункту временной дислокации бригады противника в Запорожской области. Атака велась с применением авиабомбы ФАБ-3000 в Димитрове.