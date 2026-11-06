06 ноября, 12:41Транспорт
"Автодор" рекомендовал выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий
Компания опубликовала ролик, на котором видно, как автомобиль движется со скоростью примерно 150 километров в час. После поворота водитель теряет управление, из-за чего машину уводит с траектории, поэтому она врезается в опору.
В "Автодоре" пояснили, что даже небольшой дождь требует от водителя большей осторожности. Мокрый асфальт ухудшает сцепление шин с дорогой и увеличивает тормозной путь. На высокой скорости времени и пространства для исправления ошибки остается меньше.
"Даже небольшой дождь – повод увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров", – отметили в компании.
Там также напомнили, что скорость нужно подбирать так, чтобы автомобиль оставался под контролем.
В пятницу, 6 ноября, в Москве установилась облачная погода с прояснениями, а также наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Осадки прекратятся лишь к выходным, 7 и 8 ноября. Начало следующей недели пройдет без осадков.
Гололедица придет в Москву в предстоящие выходные