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06 ноября, 12:41

Транспорт

"Автодор" рекомендовал выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий

Видео: MAX/"Автодор"

"Автодор" призвал водителей учитывать погоду и дорожную обстановку при выборе скорости. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании в MAX.

Компания опубликовала ролик, на котором видно, как автомобиль движется со скоростью примерно 150 километров в час. После поворота водитель теряет управление, из-за чего машину уводит с траектории, поэтому она врезается в опору.

В "Автодоре" пояснили, что даже небольшой дождь требует от водителя большей осторожности. Мокрый асфальт ухудшает сцепление шин с дорогой и увеличивает тормозной путь. На высокой скорости времени и пространства для исправления ошибки остается меньше.

"Даже небольшой дождь – повод увеличить дистанцию, отказаться от резких маневров", – отметили в компании.

Там также напомнили, что скорость нужно подбирать так, чтобы автомобиль оставался под контролем.

В пятницу, 6 ноября, в Москве установилась облачная погода с прояснениями, а также наблюдаются осадки в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица. Осадки прекратятся лишь к выходным, 7 и 8 ноября. Начало следующей недели пройдет без осадков.

Гололедица придет в Москву в предстоящие выходные

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