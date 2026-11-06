Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 12:00

Наука

В Новосибирске покажут череп динозавра, обитавшего в Сибири миллионы лет назад

Фото: телеграм-канал "А где мамонт? | Новосибирский Краеведческий музей"

Коллекция Новосибирского краеведческого музея пополнилась реконструкцией черепа динозавра, который обитал на территории Сибири 100–120 миллионов лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Работу выполнил красноярский палеонтолог Яков Колесников. Основой для нее стало сравнение киякурсора с ближайшими родственниками.

"Совсем скоро посетители смогут увидеть реконструкцию черепа древнего обитателя Сибири", – говорится в сообщении музея.

Остатки ящера нашли летом 2023 года участники экспедиции Кузбасского государственного краеведческого музея. Название Kiyacursor переводится как "длинноногий бегун с реки Кия".

По данным музея, киякурсор жил в раннемеловую эпоху. Климат в тот период был полузасушливым, здесь росли папоротники и хвойные растения. Вероятно, динозавр охотился на небольшую добычу, а рацион дополнял растительной пищей. Передвигался он на двух лапах.

Найденная особь достигала около 2,5 метра от носа до хвоста. Скелет принадлежал молодому животному возрастом примерно 3 года.

Ранее ученые нашли в окаменелых костях динозавра микроскопические образования, напоминающие клетки крови. Возраст находки – около 115 миллионов лет. Химический анализ показал в образце гем B – компонент, который отвечает за перенос кислорода в крови. В предполагаемых клеточных структурах также обнаружили железо, углерод и азот.

Читайте также


наукарегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика