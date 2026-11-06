В Новосибирске покажут череп динозавра, обитавшего в Сибири миллионы лет назад

Фото: телеграм-канал "А где мамонт? | Новосибирский Краеведческий музей"

Коллекция Новосибирского краеведческого музея пополнилась реконструкцией черепа динозавра, который обитал на территории Сибири 100–120 миллионов лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Работу выполнил красноярский палеонтолог Яков Колесников. Основой для нее стало сравнение киякурсора с ближайшими родственниками.

"Совсем скоро посетители смогут увидеть реконструкцию черепа древнего обитателя Сибири", – говорится в сообщении музея.

Остатки ящера нашли летом 2023 года участники экспедиции Кузбасского государственного краеведческого музея. Название Kiyacursor переводится как "длинноногий бегун с реки Кия".

По данным музея, киякурсор жил в раннемеловую эпоху. Климат в тот период был полузасушливым, здесь росли папоротники и хвойные растения. Вероятно, динозавр охотился на небольшую добычу, а рацион дополнял растительной пищей. Передвигался он на двух лапах.

Найденная особь достигала около 2,5 метра от носа до хвоста. Скелет принадлежал молодому животному возрастом примерно 3 года.

Ранее ученые нашли в окаменелых костях динозавра микроскопические образования, напоминающие клетки крови. Возраст находки – около 115 миллионов лет. Химический анализ показал в образце гем B – компонент, который отвечает за перенос кислорода в крови. В предполагаемых клеточных структурах также обнаружили железо, углерод и азот.