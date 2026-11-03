PNAS: клетки крови динозавра обнаружили в окаменелости возрастом 115 миллионов лет

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Ученые обнаружили в окаменелых костях динозавра микроскопические образования, напоминающие клетки крови, и молекулу гем B, входящую в состав гемоглобина. Возраст находки – около 115 миллионов лет, она относится к раннему мелу. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Авторы работы – ученые из Университета Кертина в Австралии. Материалом для них стали кости правой ноги динозавра Aratasaurus museunacionali – небольшого хищника, чьи останки нашли в 2008 году в шахте в Бразилии. Внутри сосудистых каналов исследователи увидели множество эллипсоидных структур, по форме близких к кровяным клеткам.

Чтобы выяснить, как они возникли, применили микроскопию, спектроскопию и молекулярный анализ. Сначала проверяли версию о загрязнении: структуры могли появиться после гибели животного из-за грибов, бактерий или минеральных частиц, проникших в кость. Таких следов не нашли.

Химический анализ показал в образце гем B – компонент гема, который отвечает за перенос кислорода в крови. В предполагаемых клеточных структурах также обнаружили железо, углерод и азот: для составляющих гема это типичный набор элементов.

По оценке исследователей, находка может оказаться самым древним свидетельством сохранности подобных клеточных структур у динозавров. Ранее такие предположения делали для окаменелостей возрастом примерно 80 миллионов лет.

Условия, в которых шло окаменение, ученые считают ключом к сохранности микроструктур. Вероятно, этому способствовали мелководье с низким содержанием кислорода и процессы минерализации, в том числе с участием марганца.

По данным исследователей, речь не идет о полностью уцелевших клетках крови. Вероятнее, минеральные процессы закрепили структуры и химические следы исходного биологического материала. Чтобы подтвердить выводы, нужны дополнительные исследования других окаменелостей.

Ранее в таиландской провинции Удонтхани обнаружили шесть окаменевших отпечатков ног плотоядного динозавра. Возраст следов – не менее 120 миллионов лет. Длина каждого отпечатка составляет 32 сантиметра. Динозавр достигал 6,5–7 метров в длину.