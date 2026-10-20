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20 октября, 19:38

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Channel 3: 6 следов плотоядного динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

6 следов плотоядного динозавра возрастом 120 млн лет обнаружили в Таиланде

Фото: 123RF.com/microgen

Шесть окаменевших отпечатков ног плотоядного динозавра обнаружили в таиландской провинции Удонтхани. Возраст следов – не менее 120 миллионов лет. Об этом сообщил Channel 3.

Первый отпечаток заметил тайский турист, приехавший в национальный парк в холмистой части провинции. Видео и фотографии находки он выложил в Сети, и публикации обрели популярность в таиландском сегменте интернета. В тот же день к месту направили рейнджеров национального парка. Они обнаружили еще четыре таких же следа.

Затем в ту же локацию приехали палеонтологи департамента минеральных ресурсов Таиланда. Они нашли шестой отпечаток, а затем изучили все шесть с помощью аппаратуры и базы данных следов динозавров, ранее обнаруженных в Таиланде и в мире.

Длина каждого отпечатка составляет 32 сантиметра. Динозавр достигал 6,5–7 метров в длину. Это удалось выяснить благодаря сравнению найденных следов с замерами отпечатков динозавров, которые уже были известны по костным останкам.

Исходя из формы и размера, предполагается, что следы мог оставить Siamotyrannus – "сиамский тираннозавр", дальний родственник Tyrannosaurus Rex, отличающийся от европейского и американского сородича несколько меньшими размерами. Однако это предположение еще необходимо доказать, поэтому исследователям предстоит точно определить вид животного.

Удонтхани и соседняя провинция Кхонкен расположены на склонах Коратского нагорья рядом с границей Таиланда с Лаосом. Это один из известных в мировой науке районов с компактным плотным залеганием окаменелостей эпохи динозавров возрастом до 130 миллионов лет.

Ранее в Удонтхани большие палеонтологические экспедиции не проводились, а подтвержденные следы динозавров там впервые обнаружили в 2026 году. В Кхонкене раскопки ведутся с 1973 года, и среди находок замечены как окаменелые кости, так и следы гигантских ящеров. Именно в районе Пхувиенг впервые нашли останки "сиамского тираннозавра".

С 1973 года в ходе таиландско-французских экспедиций, а также экспедиций с участием ученых из Китая и США на северо-востоке страны были обнаружены останки 16 ранее неизвестных видов динозавров. Три многолетних раскопа поместили в филиалы Музея динозавров в Пхувиенге. Там собрана большая коллекция окаменелостей эпохи динозавров, реконструированные скелеты и скульптурные реконструкции древних ящеров.

До этого испанские палеонтологи обнаружили первые доказательства того, что диплодоки обитали на территории Европы. Ученые из фонда "Динополис" нашли останки в формации Вильяр-дель-Арсобиспо на востоке Испании. Возраст находки составляет около 150 миллионов лет. Среди обнаруженных костей – 14 хвостовых позвонков и несколько шевронов, которые, по словам исследователей, являются одними из крупнейших в Европе.

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