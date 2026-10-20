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20 октября, 18:42

В мире

В Болгарии сокол-балобан Ромео стал старейшим представителем вида в мире

Фото: 123RF.com/czamfir

В Болгарии сокол-балобан Ромео дожил до 32 лет и стал первым научно задокументированным представителем своего вида, достигшим такого возраста. Об этом сообщил оперативный управляющий Центра спасения диких животных организации "Зеленые Балканы" Руско Петров.

По его словам, обычно балобаны живут около 25 лет, а случаи, когда они достигают 26–27 лет, крайне редки. Ромео вылупился в мае 1993 года и в 2025 году отметил 32-летие. Отмечается, что птицу привезли в Болгарию из зоопарка в Словакии.

За свою жизнь Ромео сыграл важную роль в программах по сохранению и восстановлению популяции балобанов в Болгарии. Более 20 лет вид считался исчезнувшим в стране на гнездовании. Сокол стал родителем более 60 птенцов, более 20 из которых удалось выпустить в дикую природу.

В 2018 году одна из дочерей Ромео впервые за долгие годы образовала гнездовую пару в районе Сливена. Она размножалась там до 2021 года. Сейчас в Болгарии зарегистрированы три гнездящиеся пары балобанов.

После завершения программы размножения Ромео перевели в специальный сектор для престарелых животных, известный как "Белый дом". Там сокол находится под постоянным наблюдением специалистов.

Ранее в Варшавском зоопарке умерла манул Джесси, ставшая животным 2025 года. Десятилетняя кошка скончалась от обширной пневмонии после повторного ухудшения состояния. Джесси привезли в Варшаву в 2017 году из зоосада чешского Хомутова.

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