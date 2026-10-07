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07 октября, 13:12

Регионы

19-летний лев Эрни умер в зоопарке Екатеринбурга

Фото: телеграм-канал "Екатеринбургский зоопарк"

В зоопарке Екатеринбурга скончался африканский лев Эрни. Ему было 19 лет, сообщили в пресс-службе учреждения.

Там отметили, что животное можно считать долгожителем. В неволе представители этого вида обычно живут 14–16 лет, а в дикой природе – 10–12 лет.

Сотрудники зоопарка назвали смерть животного большой утратой. Льва быстро полюбили как сотрудники отдела хищных и мелких млекопитающих, так и посетители.

"У него был пронзительный взгляд, которым он словно гипнотизировал. Каждое утро Эрни встречал посетителей зоопарка грозным рыком", – рассказали в пресс-службе.

Эрни родился в 2007 году. Львенком он попал в передвижной цирк, гастролировавший по России, а затем его продали в зоопарк. В Екатеринбурге он стал отцом 16 котят от разных львиц.

Последняя из них, Эмма, научила его заботиться о потомстве. Однажды от него родилось сразу пятеро львят. В настоящее время они находятся в зоопарках в других регионах.

Ранее в Китае в возрасте 17 лет умер знаменитый лев с челкой А Хан. Он был редким южноафриканским белым львом – такой окрас вызван генетической мутацией. Животное стало популярным после того, как в мае 2022 года один из посетителей опубликовал его снимки в соцсетях.

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