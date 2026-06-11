China Daily: старейший азиатский слон умер в Китае

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В Шанхайском зоопарке 7 июня скончался самый долгоживущий самец азиатского слона в племенной книге Китайской ассоциации зоопарков по кличке Бамо. Ему было 65 лет, сообщает China Daily.

Бамо родился в Мьянме в 1961 году, в 1967-м оказался в Китае, а с 1973-го жил в Шанхае.

Он полюбился нескольким поколениям горожан и стал настоящим символом местного слоновника. По словам смотрителей, он был невероятно умным и игривым, любил брызгаться водой и "обменивал" сломанные ветки на лакомства – кукурузу и арбузы.

С возрастом у Бамо появились проблемы со здоровьем – искривился позвоночник и испортились зубы. Чтобы продлить жизнь животного, зоопарк внедрил передовую систему ухода за пожилыми слонами. Пищу резали на мелкие кусочки и кормили его часто, но небольшими порциями. Также в вольерах установили тренировочные стены для безопасных медосмотров, обновили бассейны, добавили песчаные насыпи и мягкие лежанки.

"В течение 8 лет мой день начинался с проверки его состояния. Сейчас в моем сердце огромная пустота", – признался смотритель Лю Чан.

Бамо оставил после себя 8 слонят, внеся вклад в сохранение популяции. За свою долгую жизнь слон стал свидетелем того, как Шанхайский зоопарк превратился из обычного зверинца в научный центр. Разработанные для него правила ухода за пожилыми слонами теперь служат золотым стандартом во всем Китае.

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