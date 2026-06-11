Сомалийский арбитр, которого не пустили в США на ЧМ по футболу, готов работать в России

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Футбольный арбитр из Сомали Омар Абдулкадир Артан, которого не пустили в США на Чемпионат мира по футболу, выразил готовность поработать в России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Федерацию футбола Сомали.

Там указали, что крайне разочарованы в американских властях, которые приняли данное решение, и назвали это расизмом и дискриминацией по отношению к арбитру только из-за того, что он является гражданином Сомали.

При этом Артан является лучшим арбитром Африки и готовился к тому, чтобы работать на матчах ЧМ-2026. Согласно официальной версии, ему отказали из-за вопросов, связанных с документами, но данное объяснение ставится под сомнение.

Сейчас арбитр находится в Сомали. Он тяжело переживает случившееся, но готов рассмотреть новые международные назначения. В частности, он "обязательно рассмотрит" предложение, если его пригласят в Россию, чтобы участвовать как судья в матчах клубов и сборных.

Артана остановили в международном аэропорту Майами, после чего отправили обратно в Стамбул, при этом он входил в число арбитров, которые были отобраны для обслуживания матчей чемпионата мира.

Сомали входит в перечень государств, граждане которых подпадают под действующие ограничения на въезд в США, однако предусмотрены исключения для тех, чьи поездки отвечают национальным интересам страны.

