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08 июня, 21:06

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The Daily Somalia: сомалийскому арбитру ЧМ-2026 отказали во въезде в США

Сомалийскому арбитру ЧМ-2026 отказали во въезде в США

Фото: legion-media.com/Sipa USA/Andrew Surma

Сомалийскому футбольному арбитру Омару Абдулкадиру Артану, включенному в список судей чемпионата мира 2026 года, отказали во въезде в США. Об этом сообщает The Daily Somalia со ссылкой на источники в Федерации футбола Сомали.

По информации издания, Артана остановили в международном аэропорту Майами, после чего отправили обратно в Стамбул. Ранее посольство Сомали в Найроби сообщало, что содействовало организации его поездки по дипломатическому паспорту.

Артан входит в число африканских арбитров, отобранных для обслуживания матчей чемпионата мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Он также стал первым представителем Сомали, включенным в список судей финальной стадии мирового первенства.

Отмечено, что в 2025 году Артан был признан лучшим футбольным арбитром Африки на церемонии награждения Конфедерации африканского футбола в Рабате.

Сомали входит в перечень государств, граждане которых подпадают под действующие ограничения на въезд в США. При этом для дипломатов и лиц, чьи поездки отвечают национальным интересам Соединенных Штатов, предусмотрены исключения. На данный момент ни ФИФА, ни Федерация футбола Сомали официально ситуацию не прокомментировали.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так и в Канаде и Мексике. В спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.

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