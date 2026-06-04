FIFA запретила проносить пластиковые бутылки на стадионы ЧМ-2026

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Международная федерация футбола (FIFA) за неделю до старта чемпионата мира по футболу 2026 года ужесточила правила посещения матчей, запретив проносить на стадионы даже пустые пластиковые бутылки. Об этом сообщает Reuters.

"FIFA решила запретить бутылки, чтобы предотвратить риски травм среди игроков и посетителей (стадионов. – Прим. ред.)", – цитирует агентство заявление.

Однако болельщики обеспокоены тем, что во время турнира в ряде принимающих городов ожидается экстремальная жара. FIFA заверила, что совместно с местными властями внедряет меры защиты от зноя – на стадионах разместят парогенераторы, вентиляторы и охлаждающие палатки, оборудуют дополнительные питьевые точки. Кроме того, цены на бутилированную воду обещают удерживать на уровне обычных для этих арен.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так в Канаде и Мексике. Ранее стало известно, что в спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.