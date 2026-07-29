В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, направленной на водителей такси

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Мошенники разработали новую схему обмана, которая направлена на водителей такси. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники оформляют заказ и в комментариях указывают, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив запрашиваемые сведения, мошенники авторизуются в приложении банка и похищают деньги.

В ведомстве отметили, что подобная схема обмана может быть использована и против других работников сферы услуг. Также в МВД призвали никогда не сообщать собеседнику номер карты, CVC-код и персональные сведения.

Ранее злоумышленники запустили поддельный телеграм-бот, который выдает себя за официальный сервис киберполиции России. Мошенники предлагают оформить платную "подписку от киберугроз" или ввести шестизначный код.