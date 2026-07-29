Сфера маркетинга и рекламы названа наиболее конкурентной в России

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Наиболее высокая конкуренция среди специалистов в России наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на исследование.

Кроме того, повышенная конкуренция проявляется среди работников сферы IT и административного персонала, а также бухгалтеров, экономистов и финансистов.

По данным исследования, в рекламной и маркетинговой областях работодатели ценят навыки продвижения бренда и маркетинговой стратегии (43%), умение пользоваться аналитическими инструментами (39%) и digital-инструментами (34%).

Тем временем в сфере IT для компаний важно умение сотрудника разрабатывать программное обеспечение и программировать (43%), а также администрировать серверы и сети (30%). Также им нужны люди с навыками анализа данных и работы с BI-инструментами (27%).

При поиске административного персонала работодатели учитывают умение кандидата вести деловую переписку и переговоры (63%), владение офисными программами и CRM-системами (59 и 50% соответственно).

В сфере финансов и бухгалтерии организации обращают внимание на знание соискателем системы 1С, владение профессиональным ПО, а также на умение вести бухгалтерский учет, аналитику и планирование.

Ранее первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что компании, которые создают условия для совмещения женщинами работы и материнства, станут лидерами на рынке труда. Она подчеркнула, что государство оказывает содействие таким организациям на всех этапах.