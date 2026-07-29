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29 июля, 11:35

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Mirror: актер из "Игры престолов" Том Чадбон умер в возрасте 80 лет

Актер из "Игры престолов" Том Чадбон умер в возрасте 80 лет

Фото: legion-media.com/Avalon Celebrities

Британский актер Том Чадбон, известный по сериалам "Игра престолов" и "Доктор Кто", ушел из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщает издание Mirror.

Чадбон родился в 1946 году. Он снялся во многих британских телевизионных сериалах, а также играл в театре и участвовал в записях радиоспектаклей. Актер появлялся в качестве второстепенного персонажа в двух эпизодах "Доктора Кто" – в 1979 и 1986 годах.

В сериале "Игра престолов" Чадбон сыграл септона Мейнарда, который тайно поженил Рейгара Таргариена и Лианну Старк. Кроме того, он исполнил роль биржевого маклера в фильме о Джеймсе Бонде "Казино "Рояль".

Помимо этого, Чадбон появлялся в фильме "Тэсс" Романа Полански, в британских сериалах "Пуаро", "Чисто английские убийства", "Безмолвный свидетель", "Отец Браун" и других.

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