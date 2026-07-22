Минтруд РФ: поддерживающие семьи компании будут лидировать на рынке труда

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Компании, которые создают условия для совмещения женщинами работы и материнства, а также внедряют корпоративно-демографический стандарт, станут лидерами на рынке труда в будущем. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Сегодня успешными будут, прежде всего, те компании, те работодатели, которые умеют сочетать собственные ценности с ценностями работников. А главная ценность россиян, многолетняя, долговременная, – это, конечно, семья", – приводит ТАСС слова Баталиной.

Первый замминистра труда отметила, что государство оказывает содействием таким организациям на всех этапах. В частности, это касается налоговых изменений, а также развития экспертных общественных инициатив.

Ранее в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что число многодетных семей в России увеличилось на 14,5% по сравнению с началом 2025 года. При этом в 41 регионе страны, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению.