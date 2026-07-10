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10 июля, 16:20

Общество

Москвичи победили на всероссийском конкурсе "Это у нас семейное"

Фото: пресс-служба конкурса "Это у нас семейное"

Три семьи из Москвы стали победителями всероссийского конкурса "Это у нас семейное", который проводится президентской платформой "Россия – страна возможностей". Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

В число лучших вошли семьи Гутиных, Лизунковых-Митрофановых и Москвиных-Борковых. Победители получат сертификаты на 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, а также отправятся в путешествие по России.

Семья Гутиных воспитывает двоих детей и уделяет особое внимание семейным традициям. У них принято каждый вечер обсуждать события прошедшего дня, устраивать тематические ужины при свечах и ходить в походы. Родители также пишут детям письма, которые планируют вручить им в день совершеннолетия.

Отец семейства Рустам работает ведущим инженером, тренирует детей по футболу и помогает детским домам и центрам, закупая для них спортивный инвентарь. Мама Марина занимается предпринимательством и организует работу родительского клуба.

В семье Лизунковых -Митрофановых растут трое сыновей – Арсений, Филипп и Елисей. Родители Мария и Артем, а также дедушка Владимир Иванович работают стоматологами. Общим семейным увлечением стал конный спорт: они разводят и тренируют лошадей.

История семьи Москвиных-Борковых тесно связана с детским лагерем "Орленок" под Клином. Более четырех десятилетий его возглавляет дедушка Александр Иванович, а бабушка Нина Николаевна работает бухгалтером. Семейную традицию продолжают родители Людмила и Владислав, а также их дочь Лидия. Ранее семья уже становилась финалистом конкурса "Это у нас семейное" и была удостоена почетного знака "Родительская слава города Москвы".

Во втором сезоне конкурса принял участие 726 191 человек – это 196 576 семей из всех 89 регионов России, а также их родственники, проживающие в 82 странах мира. По итогам окружных полуфиналов и дополнительных онлайн-заданий в финал вышли 328 семейных команд из 85 регионов.

Победителями стали 60 команд, объединивших 401 человека. Среди них многодетные и приемные семьи, семьи участников специальной военной операции, трудовые и творческие династии, спортсмены, общественные активисты и ветераны труда. Каждая семья-победитель получила сертификат на 5 миллионов рублей, который можно использовать для покупки жилья, погашения ипотеки или внесения первоначального взноса. Кроме того, все 328 семей-финалистов отправятся в совместные путешествия по России.

Конкурс "Это у нас семейное" реализуется в рамках национального проекта "Семья". Подробнее о национальных проектах России и участии столицы в их реализации можно узнать на специальной странице.

Ранее депутат Госдумы Марина Ким предложила ввести в России семейную туристическую карту "Аист" для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей – инициативу она направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По замыслу парламентария, карта будет работать по аналогии с "Пушкинской картой". Молодожены смогут тратить средства на проживание в гостиницах из реестра ведомства.

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