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10 июля, 16:52

Политика

Путин освободил Догадкина от обязанностей посла России в Катаре

Фото: qatar.mid.ru

Владимир Путин освободил Дмитрия Догадкина от обязанностей российского посла в Катаре. Глава государства подписал соответствующий указ, он размещен на портале правовой информации.

На место Догадкина назначен Артем Кожин, которого Путин другим указом освободил от обязанностей посла России на Сейшельских Островах.

Ранее президент утвердил новый состав межведомственной комиссии по обеспечению уровня участия РФ в G20. Председателем комиссии начальника Экспертного управления президента РФ назначен представитель российского лидера по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в G20, российский шерпу Денис Агафонов.

Кроме того, в комиссию вошли представители Кремля, МИД, Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минэнерго, Минфина, Минцифры, Минприроды, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруда, Минздрава и Банка России.

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