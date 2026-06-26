26 июня, 16:35Политика
Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии
Фото: ТАСС/Антон Вергун
Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стал послом в Абхазии. Соответствующий указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал Владимир Путин.
На этой должности он сменит нынешнего диппредставителя Михаила Шургалина.
В мае Гладков решил уйти с поста губернатора. Его отставку принял президент России, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Шуваев.
Гладков выразил благодарность всем, с кем работал на своей должности, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем. Позже он получил орден Александра Невского.
Путин подписал указ о назначении Гладкова послом России в Абхазии