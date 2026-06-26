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26 июня, 16:35

Политика

Путин назначил Гладкова послом России в Абхазии

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков стал послом в Абхазии. Соответствующий указ, размещенный на сайте официального опубликования правовых актов, подписал Владимир Путин.

На этой должности он сменит нынешнего диппредставителя Михаила Шургалина.

В мае Гладков решил уйти с поста губернатора. Его отставку принял президент России, а временно исполняющим обязанности губернатора стал Александр Шуваев.

Гладков выразил благодарность всем, с кем работал на своей должности, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем. Позже он получил орден Александра Невского.

Путин подписал указ о назначении Гладкова послом России в Абхазии

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