15 мая, 14:11

Политика

Путин наградил экс-главу Белгородской области Гладкова орденом Александра Невского

Фото: ТАСС/Антон Вергун

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков получил орден Александра Невского от Владимира Путина. Об этом сообщил заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин в ходе представления нового врио губернатора.

Об уходе Гладкова с поста стало известно 13 мая. Его отставку по собственному желанию принял глава государства. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Александр Шуваев, с которым Путин уже провел встречу.

Позднее Гладков выразил благодарность всем, с кем он работал на посту губернатора Белгородской области, отметив, что их поддержка позволяла получать дополнительную энергию и силы, а также решать огромное количество проблем.

