Эксперт Крупин: боязнь телефонных звонков не является отклонением психики

Нежелание разговаривать по телефону может негативно сказаться на профессиональной деятельности молодых сотрудников, предупредили эксперты. О том, с чем связан такой страх, может ли он говорить о психических отклонениях и реально ли из-за подобных предпочтений потерять работу, разбиралась Москва 24.

Напряженная форма коммуникации

Страх перед телефонными звонками может стоить молодым работникам повышения зарплаты и карьерных перспектив, сообщило издание Business Insider со ссылкой на данные исследования.

Опрос 2 000 представителей поколений Z и Y (миллениалы) показал, что 42% из них вообще не берут трубку, а 58% готовятся к звонкам заранее. Кроме того, 78% тех, кто избегает разговоров, заявили, что эта особенность стоила им заработка или карьерных возможностей.

Авторы материала отмечают, что опрос проводился на фоне роста тревожности, связанной с телефонными звонками. В этой связи одна из образовательных платформ ввела понятие callergy, обозначающее отказ от голосового общения в пользу мессенджеров, электронной почты и соцсетей.

Тайм-стратег Джейм Кампанелла пояснил, что современные технологии дают людям "бесчисленное множество способов откладывать реальные разговоры", из-за чего практические коммуникативные навыки не развиваются.





Джейм Кампанелла тайм-стратег Текстовые сообщения, электронные письма и социальные сети дают нам время на то, чтобы отредактировать ответ, в то время как общение лицом к лицу требует полной вовлеченности в процесс. Чем дольше мы откладываем сложные разговоры, тем более пугающими они кажутся.

Кроме того, Кампанелла уточнил, что избегание часто создает больше проблем, чем сам разговор. По его словам, человек упускает возможности, портит отношения и тратит время и силы на беспокойство по поводу проблем, которые можно было бы решить с помощью прямого обсуждения.

Авторы материала подчеркивают, что жесткие условия рынка труда для начинающих специалистов все же способны заставить некоторых из них пересмотреть привычные подходы. Герой публикации, HR-специалист поколения Z Эдриан Пун рассказал, что звонки с незнакомых номеров – как открытие ящика вслепую. Пун никогда не звонит рекрутерам без предварительной договоренности, предпочитая другие способы связи.

"Я думал, здесь будет иначе"

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила в беседе с Москвой 24, что представители поколения Z действительно стараются избегать телефонных звонков, причем тенденция отчетливо прослеживается уже на этапе трудоустройства.

По ее словам, такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство, а их поддержание оценивается как трудозатратное действие.

"Обычно молодые люди отвечают лишь в случаях, когда звонит знакомый или необходимо оперативно решить вопрос. Например, HR подобным соискателям предпочитают писать в мессенджерах, а если приходится звонить, то делают это через приложение-агрегатор. Это повышает вероятность, что вызов не останется без ответа, поскольку собеседник будет уверен в достоверности номера и отсутствии мошенничества", – рассказала специалист.

По мнению Лоиковой, многие зумеры заявляют, что неожиданный звонок сбивает концентрацию и вызывает тревогу, особенно если человек боится ошибиться в словах, получить отказ или неожиданный вопрос.

Эксперт уточнила, что на фоне сбоев в работе интернета подобные особенности некоторых работников серьезно осложняют процесс коммуникации, найма и переговоров. По ее словам, более гибкими в этом отношении остаются миллениалы, привыкшие к звонкам и не испытывающие из-за них напряжения.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Особенно остро проблема проявляется в продажах и сфере обслуживания, где общение по телефону является одной из ключевых обязанностей. Когда руководство замечает, что качество сервиса падает, то может прослушать записи разговоров службы поддержки. Из них станет ясно, что в нестандартных ситуациях многие зумеры действуют строго по инструкции. Им необходимо время на обдумывание или запрос дополнительной информации, они могут переадресовать вызов коллеге или вовсе проигнорировать клиента.

Специалист подчеркнула, что будущий сотрудник должен заранее понимать, куда он идет и будет ли должность приносить удовлетворение.

Также Лоикова отметила, что работодатели стараются предусмотреть все детали еще до выхода человека. Однако даже при тщательном подборе и изначально высокой мотивации позже может выясниться, что звонки не соответствуют ожиданиям или просто не подходят по характеру.

"В таких ситуациях руководители проводят беседы, объясняют, обучают, выясняют причины. Если такие меры не помогают, сотрудник, как правило, увольняется сам, зумеры не хотят себя мучить. Бывает, стажер уже через час после начала работы говорит: "Я думал, здесь будет иначе", – разъяснила она.

Эксперт уточнила, что, если обязанность совершать звонки прописана в должностной инструкции и игнорируется, компания вправе уволить сотрудника, но из-за нехватки кадров такие радикальные меры со стороны работодателя встречаются редко.

Чтобы удержать человека, ему могут предложить перейти на другую должность, где телефонные переговоры не требуются, заключила Лоикова.

В свою очередь, психиатр и психолог Владимир Крупин пояснил в разговоре с Москвой 24, что зумеры не так часто общались во дворах, предпочитая проводить время в телефонах. Кроме того, у них никогда не было большой практики созвонов: о встречах договаривались в соцсетях или мессенджерах, поэтому привычка перешла и во взрослую жизнь.

"Также влияют страх и тревога, будто что-то пойдет не так или человек скажет что-то не то. При письменном общении гораздо проще контролировать контекст, а в устной речи это невозможно. Молодые люди могут довольно долго собираться с духом и настраиваться перед звонком", – рассказал эксперт.

При этом специалист уточнил, что степень, в которой подобное можно считать отклонением, определяется исключительно тем, насколько ситуация мешает жить.





Владимир Крупин психиатр и психолог Если кто-то не способен позвонить, но при этом успешно занимается творчеством и продает свои работы, решать проблему нет необходимости. Страх перед звонками сам по себе не является психическим расстройством, а лишь косвенным симптомом. Было бы ошибочно утверждать, что каждый, кто его испытывает, имеет какой-либо диагноз.

Он разъяснил, что подобный признак может присутствовать при разных состояниях, например биполярном расстройстве или шизофрении. Однако одного нежелания или страха перед звонком недостаточно для серьезных выводов, часто речь идет просто о людях с повышенной тревожностью.

"В случае если такое проявление беспокоит, можно сначала обратиться к психологу, а если это не дает результата – к психиатру или психотерапевту", – подчеркнул Крупин.

По мнению врача, с такими проявлениями можно попробовать справиться и самостоятельно: стоит последовательно проводить работу по преодолению страха, двигаясь от простых шагов к более сложным.

Эксперт объяснил, что можно попытаться заговорить с продавцом в магазине или с незнакомцем на улице, позвонить в поликлинику и узнать время работы – важно создавать ситуации, в которых навык будет востребован, заключил специалист.