Эксперт Лоикова: большая часть молодых соискателей не готова выполнять тестовые задания

Большая часть соискателей-зумеров не готова бесплатно выполнять тестовые задания при трудоустройстве, заявили эксперты. С чем связано нежелание и когда такая работа должна оплачиваться, разбиралась Москва 24.

Бесполезная работа?

Большинство молодых соискателей отказываются от прохождения тестовых заданий на этапе найма, и эта тенденция становится устойчивой, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, сначала представители поколения Z соглашаются сделать задания от компании, а затем пропадают. Причем зумеры игнорируют как бесплатные кейсы, так и те, за которые работодатель готов платить.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Молодые люди часто воспринимают подобную просьбу как нарушение личных границ, ставя свои интересы выше коллективных. Среди причин отказа – нежелание тратить время, особенно если соискатель откликается на множество вакансий и на выполнение каждого задания требуется 30–40 минут. В список входят и отсутствие гарантий трудоустройства, и ощущение, что потенциальных сотрудников используют бесплатно. Также задания могут казаться оторванными от реальности, и если человек не погружен в контекст компании, он не понимает, зачем это делать, и теряет мотивацию.

Специалист также подчеркнула, что зумеры боятся не пройти тест, поскольку им тяжело признать собственную неидеальность. По этой же причине некоторые молодые люди не любят запрашивать и обратную связь.

"При этом у ряда выпускников и студентов нет большого опыта, который можно отразить в резюме, так что работодатели активно используют тестовые задания как фильтр для оценки потенциала, обучаемости, аналитического мышления и навыков. В связи с этим соискателю могут предложить разобрать рабочую ситуацию или решить логическую задачу, чтобы увидеть его подход и понять особенности мышления", – пояснила эксперт.

Однако задание должно быть коротким, релевантным и позволяющим быстро выявить логику кандидата. Например, в креативе могут предложить придумать слоган, а технического редактора попросить описать какие-либо параметры. Нормальный срок выполнения задания – до двух часов. Если же требуется вникнуть во что-то детально (сделать стратегический план или полностью погрузиться в задачи), это уже считается полноценной работой, которая должна оплачиваться, предупредила Лоикова.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Соискателю рекомендуется обсуждать с нанимающим менеджером или рекрутером критерии оценки, сроки и объем, уточняя готовность выполнить задание. Тестовое – это двусторонняя история: компания оценивает кандидата, а он – условия и работодателя. Например, существует платформа "Добровольный квалификационный экзамен" (ДКЭ), где молодые специалисты проходят тестирование по разным профессиям, а успешные кандидаты получают шанс на стажировку или трудоустройство.

Иногда работодатели также комбинируют тесты с интервью, чтобы проверить совместимость с командой и коммуникативный стиль, добавила эксперт.

Вместе с тем Лоикова пояснила, что для молодого специалиста выполнение теста – прекрасный шанс показать себя. Причем после задания стоит запросить обратную связь для понимания, что получилось, а над чем нужно поработать. Такой диалог показывает руководству, что кандидату небезразличен результат, заключила специалист.

О чем говорит закон?

При этом после прохождения собеседования важно помнить, что любая работа должна оплачиваться – даже когда речь идет о разовой или проектной работе, заключается либо договор оказания услуг, либо подряда с обязательными условиями по Гражданскому кодексу. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнила эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Если сотрудника не оформляют и не платят, он вправе обратиться в районный суд с иском о признании отношений трудовыми, взыскании зарплаты и других сумм. Подать заявление можно по месту жительства специалиста или по юридическому адресу организации. К иску необходимо приложить доказательства осуществления трудовой деятельности: согласование трудоустройства, условия работы, дату начала – это могут быть записи разговоров, переписка, аудио-, видео- или другие документы.

Специалист объяснила, что досудебное обращение к генеральному директору серьезных юридических последствий не имеет: его можно направить как жест доброй воли, если компания заинтересована в мирном решении.

"Если же она отрицает факт трудовых отношений, претензию проигнорируют, поэтому лучше сразу обращаться в суд. Возможна компенсация морального вреда: согласно моей практике, обычно она составляет от 20 000 до 30 000 рублей, плюс будет взыскание удержанной заработной платы", – отметила эксперт.

Еще обманутый сотрудник может обратиться в государственную инспекцию труда с заявлением о нарушении. Если ранее уже был подан иск в суд и закон встал на сторону работника, стоит приложить соответствующее заявление.

"Инспекция проведет проверку, главное, чтобы срок давности (один год с момента нарушения) не истек. А после может привлечь компанию к ответственности. В связи с этим по части 1 статьи о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ) возможны предупреждение или штраф: для должностных лиц и ИП – от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей", – пояснила специалист.

В данной ситуации также может вступить в силу и 4 часть статьи, касающаяся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора либо подмены трудовых отношений гражданско-правовым договором.

"Возможны штрафы: для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для ИП – от 5 000 до 10 000 рублей, для организаций – от 50 000 до 100 000 рублей", – отметила она.

Эксперт предупредила, что дело могут рассмотреть и по части 6 данной статьи, касающейся невыплаты или неполной выплаты зарплаты в срок.

В таком случае может быть предупреждение или штраф: для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 рублей, для ИП – от 1 000 до 5 000 рублей, для юридических лиц – от 30 000 до 50 000 рублей, заключила Яковлева.