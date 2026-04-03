Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 19:50

Общество
Главная / Истории /

HR-эксперт Митрофанова назвала стратегии повышения зарплат в 2026 году

Время застоя? Что будет с зарплатами в 2026 году

Рост зарплат существенно замедлился в 2026 году, сообщили эксперты. Что происходит с рынком труда и какие перспективы ждут сотрудников, разбиралась Москва 24.

Спад зарплатных перспектив?

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Только 3% жителей России получили и новую должность, и прибавку к зарплате в I квартале 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы.

Согласно данным, только 10% опрошенных сообщили, что в текущем году им повысили зарплату (этот показатель сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). В 67% случаев ее подняли на 10%, почти четверть респондентов получила прибавку в 20%, а 7% опрошенных зафиксировали рост дохода от 30 до 50%. При этом лишь 1% сотрудников столкнулся с ростом прибыли более чем в 1,5 раза.

Замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала журналистам, что в настоящее время штаты предприятий достаточно сформированы, и сотрудники имеют достойный уровень дохода.

В связи с этим рост зарплат в начале года невысокий и в большинстве своем идет у специалистов, не занимающих руководящие должности, и даже не у среднего звена.
Юлия Коваленко
замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова

По данным одного из сервисов по поиску работу, в первом квартале медиана предлагаемой зарплаты в России достигла 86,2 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Наиболее заметный прирост зафиксирован у сварщиков – разница с 2026-м составила 148,1 тысячи рублей. У монтажников зарплаты выросли на 64,7 тысячи, у руководителей групп разработки – на 58 тысяч, у геологов – почти на 50 тысяч, у технических писателей – на 40,7 тысячи.

Результаты другого исследования показали, что наиболее заметное замедление роста зафиксировано в IT-сфере: за год динамика составила лишь плюс 5,6%. При этом потребность в квалифицированных кадрах в обрабатывающей промышленности, IT и финансовом секторе сохранится, отметили эксперты одной из компаний.

Также издание сообщило, что во втором квартале 2026 года треть опрошенных россиян ждут повышения зарплаты на 10%, а на 20% – 27% респондентов. Если ожидания не оправдаются, 41% начнет искать новую работу, а 14% – подработку. Трудиться больше или перевыполнять планы готовы 6% участников опроса. Почти четверть пока не определилась с дальнейшими действиями, а 16% не намерены предпринимать никаких шагов для роста дохода.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в разговоре с "Известиями" допустил и снижение реальных зарплат. Работодатели вряд ли пойдут на массовые увольнения, но могут урезать премии и бонусы, а в отдельных отраслях – перевести сотрудников на неполный день. Однако при ускорении экономического роста рынок труда все быстро нормализуется.

Удержать любой ценой

Фото: Фото: depositphotos/racorn

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова подтвердила, что рост зарплат действительно замедлился.

"Это начало происходить еще в прошлом году. Как говорят все обзоры, сейчас многие работодатели опираются на экономическую ситуацию, что привело к сокращению количества вакансий и приема на работу. Тем сотрудникам, которые остались, в целях экономии бюджета деньги тоже не повышают", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако она добавила, что есть и исключения. Ключевых, стратегически важных сотрудников, в которых компания заинтересована, эта тенденция не касается.

Таким работникам производят регулярное бонусирование и повышение именно потому, что компания заинтересована в их удержании. По отношению ко всем остальным позициям, которые могут быть заменены другими людьми на рынке, рост заработных плат приостановился.
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

Единственный вариант добиться повышения на сегодняшний день – являться ценным сотрудником для компании, отметила эксперт.

"В связи с остановкой дополнительного найма руководство ждет больших результатов, потому что с деньгами у многих работодателей сейчас не очень хорошо. Начальство будет доплачивать, если предложить ему то, что сэкономит средства в других направлениях (например, на найме дополнительных сотрудников)", – объяснила Митрофанова.

По ее словам, бессмысленно идти и разговаривать о повышении зарплаты "на ровном месте", когда человек не собирается выполнять больше и проявлять себя. Должно быть встречное предложение со стороны работника.

Как об этом заговорить? Если есть стратегия, выработан план, понимание, что можно предложить, проблем с началом разговора не будет. Сложности бывают, когда разговор звучит как шантаж или просто требование.
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

Трудностей с началом разговора не будет, если работник изучил уровень зарплат на рынке, и у него есть план "Б". В таком случае он представляет, куда пойдет устраиваться. Еще лучше, если сотрудник сходил на собеседование и понимает свою уникальную квалификацию, добавила эксперт.

"На сегодняшний день быстрее всего зарплата растет у рабочих, это устойчивая динамика с 2023 года. Такие сотрудники, как правило, не получают на уровне топовых позиций, но в процентном соотношении у них самый высокий рост", – рассказала эксперт.

Также большое увеличение заработка наблюдается в производственных отраслях, где есть госзаказы. Кроме того, благоприятная ситуация в банковском секторе: зарплаты, в зависимости от компании, растут или остаются такими же, заключила Митрофанова.

Старкина Маргарита

обществофинансыистории

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика