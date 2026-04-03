HR-эксперт Митрофанова назвала стратегии повышения зарплат в 2026 году

Рост зарплат существенно замедлился в 2026 году, сообщили эксперты. Что происходит с рынком труда и какие перспективы ждут сотрудников, разбиралась Москва 24.

Спад зарплатных перспектив?

Только 3% жителей России получили и новую должность, и прибавку к зарплате в I квартале 2026 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследования сервисов по поиску работы.

Согласно данным, только 10% опрошенных сообщили, что в текущем году им повысили зарплату (этот показатель сократился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). В 67% случаев ее подняли на 10%, почти четверть респондентов получила прибавку в 20%, а 7% опрошенных зафиксировали рост дохода от 30 до 50%. При этом лишь 1% сотрудников столкнулся с ростом прибыли более чем в 1,5 раза.

Замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко рассказала журналистам, что в настоящее время штаты предприятий достаточно сформированы, и сотрудники имеют достойный уровень дохода.





Юлия Коваленко замруководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова В связи с этим рост зарплат в начале года невысокий и в большинстве своем идет у специалистов, не занимающих руководящие должности, и даже не у среднего звена.

По данным одного из сервисов по поиску работу, в первом квартале медиана предлагаемой зарплаты в России достигла 86,2 тысячи рублей. Это на 13% больше, чем годом ранее. Наиболее заметный прирост зафиксирован у сварщиков – разница с 2026-м составила 148,1 тысячи рублей. У монтажников зарплаты выросли на 64,7 тысячи, у руководителей групп разработки – на 58 тысяч, у геологов – почти на 50 тысяч, у технических писателей – на 40,7 тысячи.

Результаты другого исследования показали, что наиболее заметное замедление роста зафиксировано в IT-сфере: за год динамика составила лишь плюс 5,6%. При этом потребность в квалифицированных кадрах в обрабатывающей промышленности, IT и финансовом секторе сохранится, отметили эксперты одной из компаний.

Также издание сообщило, что во втором квартале 2026 года треть опрошенных россиян ждут повышения зарплаты на 10%, а на 20% – 27% респондентов. Если ожидания не оправдаются, 41% начнет искать новую работу, а 14% – подработку. Трудиться больше или перевыполнять планы готовы 6% участников опроса. Почти четверть пока не определилась с дальнейшими действиями, а 16% не намерены предпринимать никаких шагов для роста дохода.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в разговоре с "Известиями" допустил и снижение реальных зарплат. Работодатели вряд ли пойдут на массовые увольнения, но могут урезать премии и бонусы, а в отдельных отраслях – перевести сотрудников на неполный день. Однако при ускорении экономического роста рынок труда все быстро нормализуется.

Удержать любой ценой

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова подтвердила, что рост зарплат действительно замедлился.

"Это начало происходить еще в прошлом году. Как говорят все обзоры, сейчас многие работодатели опираются на экономическую ситуацию, что привело к сокращению количества вакансий и приема на работу. Тем сотрудникам, которые остались, в целях экономии бюджета деньги тоже не повышают", – отметила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Однако она добавила, что есть и исключения. Ключевых, стратегически важных сотрудников, в которых компания заинтересована, эта тенденция не касается.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Таким работникам производят регулярное бонусирование и повышение именно потому, что компания заинтересована в их удержании. По отношению ко всем остальным позициям, которые могут быть заменены другими людьми на рынке, рост заработных плат приостановился.

Единственный вариант добиться повышения на сегодняшний день – являться ценным сотрудником для компании, отметила эксперт.

"В связи с остановкой дополнительного найма руководство ждет больших результатов, потому что с деньгами у многих работодателей сейчас не очень хорошо. Начальство будет доплачивать, если предложить ему то, что сэкономит средства в других направлениях (например, на найме дополнительных сотрудников)", – объяснила Митрофанова.

По ее словам, бессмысленно идти и разговаривать о повышении зарплаты "на ровном месте", когда человек не собирается выполнять больше и проявлять себя. Должно быть встречное предложение со стороны работника.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Как об этом заговорить? Если есть стратегия, выработан план, понимание, что можно предложить, проблем с началом разговора не будет. Сложности бывают, когда разговор звучит как шантаж или просто требование.

Трудностей с началом разговора не будет, если работник изучил уровень зарплат на рынке, и у него есть план "Б". В таком случае он представляет, куда пойдет устраиваться. Еще лучше, если сотрудник сходил на собеседование и понимает свою уникальную квалификацию, добавила эксперт.

"На сегодняшний день быстрее всего зарплата растет у рабочих, это устойчивая динамика с 2023 года. Такие сотрудники, как правило, не получают на уровне топовых позиций, но в процентном соотношении у них самый высокий рост", – рассказала эксперт.

Также большое увеличение заработка наблюдается в производственных отраслях, где есть госзаказы. Кроме того, благоприятная ситуация в банковском секторе: зарплаты, в зависимости от компании, растут или остаются такими же, заключила Митрофанова.

