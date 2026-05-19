Собянин: система ПВО уничтожила летевший к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Один БПЛА, летевший на Москву, уничтожен системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов.

Ранее обломки БПЛА упали на территории столичного аэропорта Шереметьево. Фрагменты беспилотника были на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и самолетов.