02:43

Мэр Москвы

Собянин: уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы.

Этой ночью силы ПВО уничтожили еще один вражеский дрон на подлете к столице. На фоне угрозы БПЛА аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее три человека погибли при падении БПЛА в Московской области. В Химках в результате попадания беспилотника погибла женщина. Еще один человек находился под завалами. Кроме того, мужчина и женщина погибли в деревне Погорелки в Мытищах.

мэр Москвыпроисшествиягород

