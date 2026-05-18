18 мая, 21:00
Автомобиль сбил двух девочек на электросамокате на юго-востоке Москвы
Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Автомобиль сбил двух 15-летних девочек, которые ехали вдвоем на одном электросамокате, на Белореченской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По предварительным данным, несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После ДТП их госпитализировали.
Установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.
В ведомстве призвали родителей объяснить детям, что передвигаться вдвоем на одном электросамокате опасно и запрещено. На пешеходном переходе нужно спешиваться и везти средства индивидуальной мобильности рядом с собой. Переходить дорогу следует только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Ранее мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку около Московского зоопарка и скрылся. Ребенка доставили в больницу.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Сервис кикшеринга навсегда заблокировал аккаунт самокатчика.
