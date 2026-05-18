18 мая, 21:00

Происшествия

Автомобиль сбил двух девочек на электросамокате на юго-востоке Москвы

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Автомобиль сбил двух 15-летних девочек, которые ехали вдвоем на одном электросамокате, на Белореченской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. После ДТП их госпитализировали.

Установление обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки находятся на контроле в прокуратуре Юго-Восточного административного округа.

В ведомстве призвали родителей объяснить детям, что передвигаться вдвоем на одном электросамокате опасно и запрещено. На пешеходном переходе нужно спешиваться и везти средства индивидуальной мобильности рядом с собой. Переходить дорогу следует только по переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Ранее мужчина на электросамокате сбил 9-летнюю девочку около Московского зоопарка и скрылся. Ребенка доставили в больницу.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств. Сервис кикшеринга навсегда заблокировал аккаунт самокатчика.

