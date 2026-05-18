18 мая, 19:46

Происшествия

Экс-депутат ГД Гаджиев заочно приговорен к пожизненному сроку за организацию убийства

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Владимир Гердо (Магомед Гаджиев признан в РФ иноагентом)

В Дагестане бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан в России иноагентом) заочно приговорили к пожизненному заключению по делу об организации убийства. Об этом ТАСС заявила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

Инстанция признала Гаджиева виновным по статьям "Организация убийства, совершенного организованной группой по найму" и "Вымогательство в особо крупном размере". Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штраф в размере 900 тысяч рублей.

Его брат – бывший гендиректор Махачкалинского морского порта Ахмед Гаджиев – признан виновным в вымогательстве. Он получил 10 лет лишения свободы и штраф 900 тысяч рублей, рассказала Мамаева.

Согласно материалам дела, экс-депутат, действуя через посредников, организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. В июне 2011 года Садикова и рядом находившегося племянника расстреляли в Махачкале. От полученных ранений они скончались на месте.

В мае 2023 года Гаджиева исключили из партии "Единая Россия" за действия, дискредитирующие фракцию. Тогда же Минюст внес его в реестр иностранных агентов. В феврале 2024-го МВД объявило бывшего депутата в розыск по уголовной статье.

