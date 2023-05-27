"Единая Россия" исключила из партии бывшего депутата Госдумы Гаджиева

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Партия "Единая Россия" исключила бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева (признан иностранным агентом на территории РФ), который был включен в список иноагентов Минюстом РФ. Об этом сообщается официальном сайте дагестанского отделения партии.

"Президиумом регионального политического совета дагестанского регионального отделения партии "Единая Россия" принято решение об исключении из рядов членов партии экс-депутата Государственной думы Гаджиева Магомеда Тажудиновича за действия, дискредитирующие партию", – указано в сообщении.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что решение партии закономерно, сам он назвал Гаджиева трусом.

"За европейский паспорт Гаджиев оказался готов поливать грязью все, что нам близко и дорого – своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию", – сказал он.

Дагестанцы также осуждают действия бывшего депутата Госдумы, подчеркнул Меликов.

Ранее Минюст РФ внес Гаджиева в реестр иноагентов. Отмечалось, что он намеревался сотрудничать с другими лицами, которые получили статус иностранного агента, ради получения иностранного гражданства. Помимо этого, он заявлял о поддержке Украины, считают в ведомстве.

