Минюст признал солиста группы "Би-2" иноагентом

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Министерство юстиции (Минюст) России признало солиста группы "Би-2" Егора Бортника иностранным агентом. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Е. М. Бортник выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти", – говорится в сообщении.

Помимо музыканта, в список включили ведущую "Популярной политики" Ирину Аллеман, которая, по данным ведомства, распространяла среди круга лиц материалы, произведенные иноагентами и ложную информацию о действиях Вооруженных сил (ВС) России. За аналогичные действия иноагентом признали антрополога Александру Архипову.

Кроме того, в реестр попал и экс-депутат Госдумы Магомед Гаджиев, который "выражал готовность сотрудничать с иноагентами" ради получения иностранного гражданства. По мнению министерства, он также заявлял о поддержке Украины.

Экономист Владислав Иноземцев, также вошедший в реестр лиц-иноагентов, по данным ведомства, создавал и распространял материалы иноагентов, а также выступал против принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политики. Анна Пшеничная была внесена в реестр, помимо прочего, в связи с финансированием иностранными источниками.

Иноагентом признали и ученого Сергей Чернышова, который распространял недостоверную информацию о принимаемых органами власти РФ решениях. В список попал и журналист Александр Габуев.

В список также внесли две организации, среди которых объединение "Общенародный Союз Возрождения России", а также общественное движение "Совет матерей и жен". Глава первого проживает за рубежом и находится в федеральном и международном розыске. Основатель второй организации Ольга Цуканова также стала иноагентом.

Ранее солист группы "Би-2" заявил, что больше не намерен возвращаться в Россию. Он высказал мнение, что россияне "перечеркнули все свои достижения", на что получил критику со стороны аудитории. Фанаты музыканта после произошедшего высказали разочарование.

